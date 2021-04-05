2021/04/05 | 23:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المؤتمر العام للهيئة العامة

للمجلس الاعلى الاسلامي، الاثنين،

إعادة انتخاب همام حمودي رئيساً للمجلس.

وقال مكتب حمودي في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "الهيئة العامة

للمؤتمر العام 13 للمجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة انتخاب همام حمودي رئيساً للمجلس الاعلى الاسلامي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة انتخاب همام حمودي رئيساً للمجلس الاعلى الاسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).