بالصور .. حملة لرفع التجاوزات في منطقة المطيحة وسط البصرة

2021/04/05 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت لجنة رفع التجاوزات في ديوان محافظة البصرة ، اليوم الاثنين (5 نيسان 2021) عن رفع التجاوزات في منطقة المطيحة وسط البصرة.

وقال بيان لإعلام المحافظة لـ ( بغداد اليوم ) انها "وبالتعاون وبالتنسيق مع القوات الامنية ومديرية بلدية البصرة، تم تنفيذ حملة لرفع التجاوزات في منطقة المطيحة وسط مدينة البصرة".

ولفت البيان إلى أن "هذه التجاوزات تشوه مظهر الشارع وتعيق حركة المرة بسبب تجاوز اصحابها على الرصيف.

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