الكاظمي يطمئن المحاضرين: لن نترككم دون إنصافكم

2021/04/05 | 23:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، بإيجاد حل عاجل ومنصف لشريحة المحاضرين.

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وقال الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (5 نيسان 2021)، "الأحبة والأخوة والأبناء من المحاضرين، لن نترككم دون إنصافكم، ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة على حساب مشاعركم، وقد حاولنا حلّ المشكلة من خلال الموازنة".

واضاف الكاظمي "سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوعكم لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لكم".

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