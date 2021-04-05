الكاظمي مخاطبا المحاضرين المجانيين: لن نترككم دون إنصافكم

2021/04/05 | 23:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان مجلس الوزراء سيبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوع المحاضرين المجانيين لايجاد حل عاجل ومنصف لهم.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، “الأحبة والأخوة والأبناء من المحاضرين، لن نترككم دون إنصافكم، ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة على حساب مشاعركم”.

واضاف “قد حاولنا حلّ المشكلة من خلال الموازنة، ,سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوعكم لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لك“.

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