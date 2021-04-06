تخفيف وشيك للقيود وجونسون يدعو البريطانيين إلى التريّث في السفر إلى الخارج

2021/04/06 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭,‬‭- ‬الزمان‭ ‬ شعر‭ ‬البريطانيون‭ ‬بخيبة‭ ‬امل‭ ‬لضآلة‭ ‬الفوائد‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬تخفيف‭ ‬القيود‭ ‬امس‭ ‬بعد‭ ‬ان ‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬تخفيف‭ ‬القيود،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬فتح‭ ‬الحدود‭ ‬أمام‭ ‬مواطنيه‭ ‬التائقين‭ ‬إلى‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬الصيف‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬شتوي‭ ‬طويل‭. ‬يرغب‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬مع‭ […]

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