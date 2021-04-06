مباحثات اوربية تركية لاستئناف العلاقات الاقتصادية

2021/04/06 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬الزمان يعرض‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬وأورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬شروط‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لاستئناف‭ ‬تدريجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومناقشة‭ ‬الدعم‭ ‬للاجئين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬ويتوجه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬البلجيكي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬ورئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الألمانية‭ ‬اورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬إلى‭ ‬انقرة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬خريطة‭ ‬طريق‮»‬‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬قرارات‭ ‬اتخذها‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ […]

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