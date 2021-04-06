تعليمات لشروط أداء العمرة في رمضان

2021/04/06 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬ستسمح‭ ‬فقط‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تلقوا‭ ‬اللقاح‭ ‬المضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بأداء‭ ‬مناسك‭ ‬العمرة‭ ‬والصلاة‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬منح‭ ‬تصاريح‭ ‬أداء‭ ‬مناسك‭ ‬العمرة‭ ‬والصلوات‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬في‭ ‬مكة،‭ ‬وكذلك‭ ‬زيارة‭ ‬المسجد‭ ‬النبوي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة،‭ […]

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