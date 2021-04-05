بسبب أحداث دارفور.. السودان يعلن حالة الطوارئ

2021/04/06 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه الطارئ، الاثنين، حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور و"تفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

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