البرسا ينفرد بوصافة الليغا باللحظات الاخيرة

2021/04/06 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انفرد نادي برشلونة بمركز وصافة الدوري الاسباني / الليغا / بفوزه المتاخر على بلد الوليد بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة 29 من الليغا.وسجل هدف الفوز اللاعب عثمان ديمبلي في الدقيقة 90 من المباراة.وبهذا الفوز انفرد البرسا بوصافة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة متاخر عن المتصدر اتلتيكو مديردي بنقطة واحدة ومبتعدا عن الملكي بنقطتين.وسيلتقي البرسا في كلاسيكو الارض يوم السبت المقبل مع غريمه ريال مدريد./انتهى3

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