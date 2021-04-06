ديمبلي يقود برشلونة لفوز قاتل على بلد الوليد

2021/04/06 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقاد عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، فريقه لتحقيق انتصار قاتل بهدف دون رد على بلد الوليد، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة 29 من الليجا.وسجل ديمبلي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 90.بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

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