انتحار شاب وفتاة في ذي قار وديالى

2021/04/06 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت محافظتي ذي قار وديالى، الاثنين، حالتي انتحار لشاب وشابة دون معرفة الاسباب.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (5 نيسان 2021)، أن "شابا من مواليد 1987 اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح ناري نوع (مسدس 9 طارق ) داخل منزله بمنطقة الصالحية وسط المدينة".

واضاف، ان "أسباب الانتحار لا تزال مجهولة" مبينا أن "قوات الشرطة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى مستشفى الحسين التعليمي (الطب العدلي) وبأنتظار نتائج التحقيق".

من جهة اخرى اعلن مصدر امني انتحار فتاة تبلغ من العمر 13 عاما شنقا حتى الموت في قضاء الخالص، دون معرفة الاسباب.

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