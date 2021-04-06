محافظة عراقية تعلن تطبيق الحظر الشامل

2021/04/06 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الإثنين ، بدء تطبيق حظر تجوال شامل في المحافظة، وخلال ساعات محددة.

وقالت القيادة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (5 نيسان 2021)، انه "تقرر البدء بتطبيق حظر التجوال الشامل في عموم محافظة كركوك، ومركز المدينة بشكل خاص اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة من فجر يوم غد".

واضاف البيان، أن "ذلك يأتي انسجاما مع قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية في العراق، وسيتم محاسبة المخالفين وفق التعليمات والضوابط المعتمدة وستتولى مفارز المرور حجز المركبات والمخالفين".

وكانت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كركوك قد اعلنت يوم السبت الماضي، فرض حظر تجوال جزئي في المحافظة بخلاف ما ذهبت إليه الحكومة الاتحادية.

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