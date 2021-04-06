الكشف عن قيمة الاستثمارات العراقية في الأردن مع تأكيد الموقف الثابت لدعم استقراره

2021/04/06 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يدعم‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬هيبة‭ ‬الدولة‭ ‬والقانون‭.‬ وقال‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬امس،‭ ‬إن‭ ‬موقف‭ ‬العراق‭ ‬ثابت‭ ‬تجاه‭ ‬أمن‭ ‬الأردن‭ ‬واستقراره‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬باعتباره‭ ‬مكملا‭ ‬متلازما‭ ‬لأمن‭ ‬العراق‭ ‬واستقراره‭.‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬لدى‭ ‬الاردن‭ ‬حيدر‭ ‬العذاري‭ […]

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