إعادة الاعتبار لمنصب المحافظ

2021/04/06 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام غضبُ العراقيين يتفجر في المدن تعبيراً عن رفضهم اخفاق الادارات المحلية في المحافظات، ونرى في مقدمة الفاشلين معظم الذين يقومون بمسؤولية منصب المحافظ.لقد تحوّل المحافظ في كثير من المدن إلى رمز المحاصصات والتسويات بين الصفقات التي يضطلع بها أعضاء مجالس المحافظات الذين يعتقدون انهم منحوا منصب المحافظ لفلان أو علّان بموجب […]

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