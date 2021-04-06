الأمير حمزة يؤكد ولاءه للملك عبدالله الثاني

2021/04/06 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭,- ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ اكد‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬الاردن‭ ‬السابق‭ ‬الأمير‭ ‬حمزة،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قيد‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬بتهمة‭ ‬استهداف‭ ‬امن‭ ‬الاردن،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وقعها‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الذين‭ ‬سعوا‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬أنه‭ ‬سيبقى‭ ‬‮«‬مخلصا‮»‬‭ ‬للملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭.‬فيما‭ ‬توالى‭ ‬التأييد‭ ‬العربي‭ ‬للعاهل‭ ‬الا‭ ‬واتهمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاحد‭ ‬الأمير‭ ‬حمزة‭ […]

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