الكاظمي:لن نترك المحاضرين دون انصاف وسنبحث موضوعهم في جلسة مجلس الوزراء

2021/04/06 | 00:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي انه لن يترك المحاضرين دون انصاف وسيتم بحث موضوعهم في جلسة مجلس الوزراء لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لهم.وقال الكاظمي في تغريدة على " تويتر ",الأحبة والأخوة والأبناء من المحاضرين، لن نترككم دون إنصافكم، ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة على حساب مشاعركم، وقد حاولنا حلّ المشكلة من خلال الموازنة ".واضاف:"سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوعكم لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لكم "./انتهى2

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