الخطر على الأردن ما يزال قائمًا! - محمد عبد المجيد

2021/04/06 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_المجيد لو نجح الانقلاب على الملك عبد الله بن الحسين، مع افتراض أنه كان محاولة انقلاب على الحُكْم، فإن الساعات الأولى كانت ستشهد توغل القوات الصهيونية لتلتهم أراضٍ أردنية، وتفرض شروطا للمصالحة مع من بقي في العالم العربي، وتطرد فلسطينيين من أرضهم للاستقرار في الأردن!لا يوجد عاقل ينفي الفساد في المملكة الهاشمية، والأراضي التي تملكها العائلة المالكة لا تغرب عنها الشمس، وأجهزة الاستخبارات تعرف عدد أسنان ك ......





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