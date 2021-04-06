الهند - متابعة لاحتجاجات صغار المزارعين - الطاهر المعز

2021/04/06 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز قبل حوالي ثمانية أسابيع نَشَرْتُ دراسة عن احتجاجات المُزارعين بالهند، بعنوان نضالات صغار الفلاحين، نموذج الهندالهند - متابعة وقائع ثورة الفلاّحينتحتوي هذه الفُقرات على مُتابعة لهذه الحركة الإحتجاجية لصغار المُزارعين بالهند، لعلّها تُفيد بعض مُتابعي وداعمي احتجاجات صغار المُزارعين ببلادنا...



أوردت وكالة رويترز، يوم الإثنين 01 شباط/فبراير 2021، أن السلطات الهندية حفرت خنادق، وقطعت ا ......





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