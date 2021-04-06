2021/04/06 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة شخصين بمشاجرة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الحبيبية اسفرت عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة".وأضاف المصدر أن "الحادث نتيجة مشكلة عشائرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة شخصين بمشاجرة شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة شخصين بمشاجرة شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).