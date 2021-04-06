الكاظمي: سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوع المحاضرين لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لكم

2021/04/06 | 00:45 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، انه سيتم بحث موضوع المحاضرين في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء، لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لكم.

وقال الكاظمي في تغريدة له: "الأحبة والأخوة والأبناء من المحاضرين، لن نترككم دون إنصافكم، ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة على حساب مشاعركم، وقد حاولنا حلّ المشكلة من خلال الموازنة".

‏واضاف: "سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوعكم لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لكم".

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