ما هو أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية؟

2021/04/06 | 00:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيعتقد البعض أن مجرد تناول المكملات الغذائية سيحل مشاكل نقص الفيتامينات والعناصر التي يعاني منها، لكن الحقيقة أنه يجب أن يتم ذلك وفقا لقواعد محددة.ويقول موقع "ويب ميد" الأمريكي إن تناول المكملات الغذائية يجب أن يجرى وفقا لإرشادات طبية لتحديد الجرعات وأيضا التعرف على أنسب الأوقات لتناولها.ولفت الموقع إلى أن اتباع القواعد والإرشادات الطبية لتناول المكملات الغذائية هو الطريق الأمثل الذي يمكن الجسم من امتصاصها جيدا بصورة تساهم في تعويض نقص الفيتامينات والمعادن.وأوضح الموقع أنه يمكن تناول الفيتامينات المتعددة والقابلة للذوبان في الماء مثل مجموعة فيتامين "ب" في أي وقت من اليوم سواء قبل الطعام أو بعده، لكن يجب أن يكون تناولها في نفس الوقت الذي تحدده لنفسك يوميا حتى يستفيد الجسم منها بالصورة المطلوبة.أما الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامينات (أ - هـ) فيمكن تناولها وسط الوجبات على مدار اليوم، بينما يحظر الأطباء تناول المعادن مثل مكملات الحديد سواء على الريق أو مع الأطعمة والمشروبات التي تمنع الجسم من امتصاصها.ومن هذه الأطعمة منتجات الألبان والشاي، بحسب الموقع الذي يقول إنه يجب الحصول عليها بعد الوجبات بساعتين على الأقل.المصدر: سبوتنيك

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