بعد مشاركتهم في تظاهرة للحراك.. الحبس المؤقت لـ24 شخصاً في الجزائر

2021/04/06 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القضاء الجزائري، الاثنين، بإيداع 24 شخصاً الحبس المؤقّت بتهمة "المساس بوحدة الوطن" بعد يومين من اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في تظاهرة للحراك، حركة الاحتجاج المناهضة للنظام، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

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