كردستان العراق يحظر التنقل بين المحافظات مع استثناء فئات معينة

2021/04/06 | 01:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، حظر التنقل بين محافظات الإقليم والمحافظات الأخرى.وذكرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان في بيان مساء اليوم الاثنين، أنه تقرر حظر التنقل بين محافظات الاقليم والمحافظات العراقية الاخرى مع استثناء …

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