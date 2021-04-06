احمد الخفاجي يتحدث لـNRT عن تكليفه محافظا لذي قار

2021/04/06 | 01:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكر المرشح لمنصب محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام بتعينه محافظا لذي قار.

وقال الخفاجي في تصريح لـ NRT عربية (6 نيسان 2021)، ان "الكاظمي أبلغني بتكليفي بمنصب محافظ ذي قار".

واضاف ان "الامر سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، وسيصدر امر رسمي بتكليفي ومباشرتي رسميا كمحافظ لذي قار".

واشار الخفاجي، ان " هناك خطة عمل وضعت بالتعاون مع اختصاصين واستشاريين للنهوض بواقع محافظة ذي قار في الجوانب الخدمية والامنية والاستثمارية"، مبينا "ان حملة اعمار كبرى ستشمل محافظة ذي قار قريبا".

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