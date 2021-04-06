وفاة طبيبة بسبب قطيع من 'الجاموس' في سامراء (صور)

2021/04/06 | 01:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مدير شرطة سامراء اللواء جبار عبد عون، الثلاثاء، بمقتل طبيبة اثر انقلاب مركبتها بعد ان تفاجئت بقطيع من "الجاموس" ‎ ‎ اثناء عودتها من عيادتها الواقعة في حي الشرطة بسامراء.

وقال عبد عون في تصريح لـNRT عربية (6 نيسان 2021)، ان "طبيبة لقيت مصرعها بعد ان تفاجئت بوجود قطيع من الجاموس السائب على الطريق الرابط بين تكريت_بغداد مما ادى الى انقلاب مركبتها ومصرعها في الحال ".

واضاف، ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة الضحية الى الطب العدلي".

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