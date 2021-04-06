من إضراب الى آخر، حتى متى...؟ - حسن أحراث

2021/04/06 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث أولا، كل التحية للشغيلة التعليمية المضربة وغير المضربة (5 أبريل 2021).



وللتوضيح هنا، فللشغيلة غير المضربة "مبرراتها".



يكفي أن نستحضر فقدان الثقة في القيادات النقابية البيروقراطية والجمعوية وفي الهيئات السياسية (وحتى في المناضلين بالنظر الى العجز الذي ينخر عظامنا الهشة) لنتفهم الموقف.



بدون شك، هناك من غير المضربين من تحكمه خلفيات أخرى، منها اعتبارات انتهازية...



لكن ما يهمنا هو إنجاح المعركة، أي معر ......





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