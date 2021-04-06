الموازنة الاتحادية.. ما لها وما عليها

2021/04/06 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدل كبير حول إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد التصويت على مواد وحذف أخرى أدت لانسحاب بعض الكتل السياسية من البرلمان، نناقش في هذه الحلقة أهم الفقرات في هذه الموازنة التي تم إضافتها وماهي المواد التي حذفت؟

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