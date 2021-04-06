اليوم.. ملف «المحاضرين» على طاولة مجلس الوزراء

2021/04/06 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي وحازم محمد حبيب

تعهدَ وزير التربية علي حميد مخلف، بطرح موضوع تحويل المحاضرين المجانيين والإداريين الى عقود في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لاستحصال قرار «لصالح المحاضرين وضمان حقوقهم المشروعة».

وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بأن لجنة التربية النيابية عقدت أمس الاثنين، اجتماعاً برئاسة النائب قصي الياسري رئيس اللجنة، وبحضور وزير التربية علي حميد مخلف، لمناقشة مقترح لجنة التربية لتحويل المحاضرين المجانيين والإداريين الى عقود.

واتفق المجتمعون على تقديم المقترح في جلسة مجلس الوزراء (اليوم الثلاثاء) لاستحصال قرار من مجلس الوزراء خاص بتحويل المحاضرين الى عقود بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (340) لسنة 2019 الفقرة (15).

من ناحيته، تعهد وزير التربية، بحسب البيان، بطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء لاستحصال قرار لصالح المحاضرين وضمان حقوقهم المشروعة، خصوصاً وأنه قد تم إدراج تخصيصات مالية للمحاضرين في موازنة العام الحالي 2021.

وتتواصل منذ أيام، التظاهرات الكبيرة التي يقوم بها في بغداد والمحافظات، الآلاف من المحاضرين المجانيين والإداريين العاملين مع وزارة التربية، لغرض استحصال حقوقهم وتثبيتهم كمتعاقدين مع الوزارة.

من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية رشيد العزاوي في حديث لـ”الصباح”، أنه “في موازنة 2019 كان لدينا عدد من المحاضرين المجانيين كنا نسعى لتعيينهم على الملاك

الدائم».

وأضاف، “أوقف مجلس الوزراء في

5/ 2/ 2016 الدرجات الوظيفية بالنسبة للحذف والاستحداث، فاضطرت وزارة التربية بسبب حاجتها الى التعاقد مع المحاضرين المجانيين، وبعد عام 2019 انفتحت الأمور بصورة غير طبيعية، فتعاقدت بعض مديريات التربية مع محاضرين مجانيين من الكليات الساندة، لذا أصبح العدد كبيراً جداً».

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