البرلمان العربي يشيد بزيارة الكاظمي إلى الرياض وأبو ظبي

2021/04/06 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة: اسراء خليفة

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الدول العربية إلى تطوير علاقاتها الرسمية والشعبية مع العراق وعلى جميع المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحمايةً لاستقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي .

وقال العسومي: إن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى السعودية والإمارات خطوة مهمة لتعزيز الحاضنة العربية للعراق”، داعياً إلى “تكثيفها على مستوى الدول العربية».

وثمن رئيس البرلمان العربي “التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة، والتي تمثل خطوة إضافية في تعزيز العمل العربي المشترك وصون الأمن القومي العربي”، مؤكداً أن “تكثيف العراق علاقاته مع الدول العربية يمثل ركيزة مهمة لدعم أمنه واستقراره، كما يأتي في توقيت مهم يتطلب تعزيز التنسيق والتضامن العربي على جميع المستويات، ومواجهة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية العربية».

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