الإمارات تستثمر ثلاثة مليارات دولار في العراق

2021/04/06 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أثمرَت زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأول الأحد، التي أجراها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن جملة تفاهمات لتعزيز الشراكة بين البلدين، وأعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق.

وتهدف المبادرة الإماراتية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب

العراقي.

وصدر بيان رسمي مشترك مساء أمس الاول الأحد، عقب محادثات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأوضح البيان أن الجانبين بحثا آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة “كورونا” واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية في دول العالم.

واتفق الجانبان على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين.

وفي هذا الإطار، أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في جمهورية العراق، وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.

جدير بالذكر، أن الاستثمار الإماراتي الجديد، يأتي بعد أيام قليلة، من توقيع العراق والسعودية عدة اتفاقيات ،على رأسها تأسيس صندوق مشترك بـ 3 مليارات دولار، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في العاصمة الرياض.

وأفاد بيان مشترك للجانبين في حينها، بأنه “جرى الاتفاق على تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار إسهاماً من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تستثمر ثلاثة مليارات دولار في العراق) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تستثمر ثلاثة مليارات دولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).