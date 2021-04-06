الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للمسار الديموقراطي في تونس

2021/04/06 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الاثنين، خلال أول زيارة له إلى تونس، دعم الاتّحاد الأوروبي للمسار الديموقراطي في هذا البلد حيث يموّل الأوروبيون قسماً كبيراً من المشاريع الإصلاحية الجارية فيه والتي يواجه تنفيذها صعوبات عدّة.

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