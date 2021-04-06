ارتفاع وفيات كورونا في المكسيك إلى أكثر من 204 آلاف حالة

2021/04/06 | 02:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 1247 إصابة و252 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1247، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2251705 حالات.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المكسيك يوم 1 أبريل 5381 حالة، وفي 2 أبريل 3089، وفي 3 أبريل 1838، وفي 4 أبريل 1263.كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 252 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 204399 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.ووصل مؤشر الوفيات الجديدة يوم 1 أبريل إلى 454 حالة، وفي 2 أبريل إلى 190، وفي 3 أبريل إلى 157، وفي 4 أبريل 136.لكن تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهدا دوما في المكسيك تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين.وتعتبر المكسيك الدولة الـ14 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.وأظهرت إحصائية منفصلة نشرتها مؤخرا وزارة الصحة أن عدد الوفيات الفعلي قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الحصيلة الرسمية.المصدر: RT

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