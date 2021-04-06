وسط نفوذ إيران والميليشيات.. تحليل: الكاظمي

2021/04/06 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يراهن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على الدعم الخليجي على الرغم من النفوذ الإيراني في بلاده والحديث عن إعادة انضمام الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، وفق تحليل نشرته صحيفة جيروزاليم بوست

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