2021/04/06 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شقيقة الناشط السعوي عبد الرحمن السدحان (36 عاما) أن المحكمة الجزائية في السعودية أصدرت حكما بحبسه 20 عاما متبوعة بالمنع من السفر 20 عاما أخرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيقة ناشط سعودي تكشف "مصيره" عبر إعادة تغريدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيقة ناشط سعودي تكشف "مصيره" عبر إعادة تغريدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).