صوامع الحبوب المدمّرة في مرفأ بيروت.. خبراء يحذرون من عواقب جسيمة

2021/04/06 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر خبراء في تقرير نشر، الاثنين، من أنّ صوامع الحبوب في مرفأ بيروت التي تضرّرت بشدّة في الانفجار الذي دمّر الصيف الماضي أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية يجب هدمها لأنّها بناء آيل للسقوط.

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