"الولايات المتحدة تستحق تطلعاتكم".. بايدن يشكر الأميركيين الجدد

2021/04/06 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، "الشكر" للأميركيين الذين تم تجنيسهم على "اختيار" الولايات المتحدة للعيش فيها، في رسالة بالفيديو نشرتها دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS) الاثنين

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