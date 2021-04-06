"يداف في عسل الكلام" 

2021/04/06 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ""مو شغلك" وحدها الشعوب العربية لا تزال تردد هاتين الكلمتين دون أن تفهم أنهما خنجران في الخاصرة تزينهما وتهديهما لنا حكوماتنا لنطعن بهما أنفسنا"

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