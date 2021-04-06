2021/04/06 | 06:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا والعراق ولبنان أخبار مضللة منسوبة لخبراء تتحدث عن مخاطر مخيفة ناجمة عن سحابة غاز سام تمر في سماء المنطقة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذعر وخوف تخلفها سحابة غاز سام في سماء المنطقة.. وخبراء يوضحون!!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذعر وخوف تخلفها سحابة غاز سام في سماء المنطقة.. وخبراء يوضحون!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).