2021/04/06 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين عن قلقه بشأن الأنشطة العسكرية التي تقوم بها روسيا في شبه جزيرة القرم وعلى الحدود مع أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلق بريطاني من تحركات روسيا.. لندن تؤكد دعمها لـ"سيادة أوكرانيا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلق بريطاني من تحركات روسيا.. لندن تؤكد دعمها لـ"سيادة أوكرانيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).