صفحة من التاريخ..انتخاب جلال الطالباني كرئيس للجمهورية في العراق

2021/04/06 | 07:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد يوم 06 نيسان /ابريل عبر التاريخ على أحداث عديدة بينها انتخاب الزعيم الكردي العراقي جلال الطالباني كرئيس للجمهورية في العراق لفترة انتقالية لحين ا...

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