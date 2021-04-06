مصادر إعلامية.. إغتيال قيادي كبير في التيار الصدري جنوب العراق

2021/04/06 | 07:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر اعلامية عراقية، أن مسلحين إغتيالوا مسؤول مكتب العشائر التابع للتيار الصدري في محافظة ذي قار جنوب العراق....

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