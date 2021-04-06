"أبو حمزة" الأميركي.. أبرز مترجمي داعش مهدد بالسجن 20 عاما

2021/04/06 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مجلة "نيوزويك" أن أميركيا يبلغ من العمر، 31 عاما، قد يقبع وراء قضبان السجن 20 عاما بسبب ترويجه لتنظيم داعش الإرهابي.

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