وزير التجارة: ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين سينتهي قريبا

2021/04/06 | 08:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، قرب الانتهاء من ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة، بعد التخصيصات المالية الأخيرة لوزارة المالية لدفعها.وقال الجبوري في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة عملت بجهود كبيرة وبدعم رئيس الوزراء، للانتهاء من ملف دفع المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين عما سوقوه من محصول الحنطة للموسم التسويقي 2020 والوزارة وبعد تسلم المبالغ مالية بدأت خطة للانتهاء من هذا الملف في بغداد والمحافظات".وبشأن مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الشلب، أشار الى، أن "التجارة بدأت ايضا بتوزيع ما نسبته 10% من مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الشلب للعام 2021".وأضاف ان "دعم الفلاحين والمزارعين يأتي في اطار اهتمامات الحكومة المركزية، لغرض توفير الامن الغذائي ودعم الفلاح العراقي من خلال خطة التسويق ودفع المستحقات رغم المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".وذكرت الوزارة بحسب البيان، أنه "تسلمنا مؤخرا مبالغ تصل الى 561 مليار دينار عراقي لدفع المستحقات المتبقية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة".

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