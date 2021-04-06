التربية تحدد الموقف من الاوامر الادارية للمحاضرين

2021/04/06 | 08:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوضحت وزارة التربية، الثلاثاء، حول الأوامر الإدارية الخاصة بالمحاضرين المجانيين.

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق، إن “الأوامر الإدارية الخاصة بالمحاضرين من كلية التربية والكليات الساندة، هي أوامر إدارية صادرة عن مديريات التربية وليست أوامر وزارية”.

وبين فاروق، أن “ذلك يعني أن كل ما يتعلق بالمدارس، بما فيها أمور الملاك الدائم المالية والإدارية، فهي تتبع مديرية التربية في المحافظة وليست الوزارة”.

ونوّه فاروق، بأن “الوزارة رفعت أسماء المحاضرين المجانيين ضمن محافظات (الانبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين) الى وزارة المالية من أجل أخذ الاجراءات اللازمة، أما بقية المديريات فهي تابعة للمحافظات”.

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