الطقس: الكتلة الباردة تغادر العراق.. موجة هوائية تقلب الأجواء إلى ’الربيعية’

2021/04/06 | 08:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية دافئة، تعمل على رفع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (6 نيسان 2021): إنه "تشير خرائط الطقس إلى رحيل الكتلة الهوائية الباردة اليوم، لتحل محلها كتلة هوائية دافئة قادمة من شمال أفريقيا تعمل على ارتفاع تدريجي في الحرارة لتصبح الأجواء حارة خلال النهار ومعتدلة خلال الليل خصوصاً في مناطق وسط وجنوب البلاد".

وأضاف، "من المتوقع تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف الفعالية، يبدأ تأثيره من يوم الأربعاء بتقدم غطاء من السحب العالية والمتوسطة الارتفاع لتسبب طقساً غائماً بشكل جزئي إلى غائم، وحسب خرائط الأمطار التراكمية، فإن فرص أمطار خفيفة قد تتأثر على بعض مناطق وسط وجنوب البلاد، ولا تزال التوقعات متغيرة بسبب الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد، حيث ستتضح أكثر خلال الأيام القادمة".

وتابع، "اما الرياح، فستستمر شمالية غربية في مناطق الجنوب مصحوبة بنشاط، بينما متوقع رياح جنوبية شرقية في المنطقة الغربية والبادية الجنوبية، ومتقلبة الاتجاه في مناطق وسط وشمال البلاد".

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