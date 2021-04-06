2021/04/06 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل فلسطيني في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي، وفقا لما ذكرت تقارير إخبارية، الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني قرب حاجز بالضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني قرب حاجز بالضفة الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).