كردستان العراق يحظر السفر بين المحافظات منعا لانتشار كورونا

2021/04/06 | 08:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات في منطقة كردستان العراق، حظر التنقل بين محافظات كردستان والمحافظات الأخرى بسبب إجراءات الوقاية من انتشار "فيروس كورونا"....

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