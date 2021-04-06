العراق يتأهب استعدادًا لجائزة روسيا الكبرى

2021/04/06 | 08:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

دخل خمسة من لاعبي العراق المحترفين في معسكر تدريبي مغلق في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، استعداداً لبطولة روسيا الكبرى للملاكمة، والتي سيشارك فيها محترفون من 160 دولة.

اللاعبون العراقيون الذين جاءوا من محافظات عراقية مختلفة، التحموا في وحدات تدريبية صباحية ومسائية من أجل النهوض بمستواهم الفني الذي يؤهلهم لأن يكونوا أرقاماً صعبة في المنافسة، خصوصاً أنها ستضم بين جنباتها أبطالاً حققوا أرقاماً قياسية، يأمل العراق أن يحطمها في ظل استعدادات وتحضيرات مستمرة، بعد تأجيل موعد البطولة إلى يوليو المقبل، الأمر الذي يعطيهم فرصة أكبر للتهيؤ.

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