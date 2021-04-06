2021/04/06 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي خضوع المرأة للاستغلال المزدوج:.....1وتبعا للعمل المزدوج: داخل البيت، وخارجه، فإن العمل المزدوج، يستلزم كذلك الاستغلال المزدوج.ففي البيت هناك استغلال مركب، يمارسه الرجل على المرأة، ويمارسه، في نفس الوقت، الأبناء، والبنات، الذين، واللواتي، لا يخاطبون، ولا يخاطبن أباهم، وأباهن، فيما يريدون، وما يردن، بقدر ما يخاطبون، وما يخاطبن، أمهن التي تستجيب، تلقائيا، لطلبات الجميع، في الوقت الذي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....6 - محمد الحنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....6 - محمد الحنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).