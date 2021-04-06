ظبي - عايد سعيد السراج

2021/04/06 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عايد_سعيد_السراج ظبي ٌ وفي الروح ِ ينام ْأيـّها النائم ُ في عـشِّ اليمام ْقم ْ تـَفـَلىَّ في عيوني أيّها الظبي ُ الأنيق من طيور ٍ ورسالاتِ غرام ْأيّها الهائم ُ في روحي َ وفي العين ينام ْأيّها الظبي ُ يا… يا قصائداً مفضضة اللِّـثَام ْأنا في عبـِّـك مهرٌوأنت ِ في قلبي هوىً يُعَـطِّـره ُ الهُـيَام ْ ......





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